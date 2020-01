Coppa Italia, per Napoli-Lazio San Paolo semivuoto

Un San Paolo a festa? No. Lo stadio che ospiterà stasera Napoli-Lazio sarà per pochi intimi. Tornano i gruppi organizzati, ma gli spalti saranno comunque semivuoti. Attesi poco più di 15mila spettatori, un dato leggermente superiore all’altro match di coppa tra gli azzurri e il Perugia di una settimana fa. Eppure è una partita di cartello tra due grandi squadre. Il Napoli, in difficoltà in campionato, cerca riscatto in Coppa Italia per andare avanti e provare a salvare una stagione. Lo farà con pochi tifosi.

Calciomercato Lazio, presto un incontro per Paloschi

Lazio, le ultime da Formello in vista del Napoli

Clicca qui per tornare all'homepage del sito