Coppa Italia, sarà derby ai quarti! La Roma vince con l'aiuto di Pairetto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà derby ai quarti di finale di Coppa Italia. La Roma vince contro la Cremonese una partita in cui si è trovata sotto per più di un'ora, dopo la rete messa a segno da Tsadjout, e che risolve prima con il gol di Lukaku, valido per il pareggio, e poi con un calcio di rigore fischiato nel finale che porta con sé non pochi dubbi, per utilizzare un eufemismo. Spinazzola punta Sernicola che lo porta sul fondo e prova l'intervento, mancando sia il pallone sia l'avversario e illudendo Pairetto che fischia il penalty. Sorprende il mancato intervento del Var. Ci pensa poi Dybala dagli undici metri a regalare ai proprio compagni la vittoria e un discusso accesso al prossimo turno, dove ad attenderli ci sarà la Lazio.

Pubblicato il 03-01