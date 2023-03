Cori antisemiti, cosa ha deciso il Giudice Sportivo dopo il derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel comunicato del Giudice sportivo - apparso in questi minuti sul sito della Lega Serie A - anche la decisione relativa ai presunti cori antisemiti arrivati dal settore nord dell'Olimpico: "Il Giudice sportivo, in ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultato essere stati percepiti nella maggior parte dell'impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell'attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonché nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni. Dispone che, nelle more, la Procura federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell'ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari".

