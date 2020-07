Coronavirus a Ostia: positivi sette cittadini del Bangladesh

Un nuovo focolaio a Roma di Coronavirus, situato a Ostia. Nella giornata di ieri infatti, era emerso un nuovo caso: si tratta di un addetto di un noto stabilimento balneare, proveniente dal Bangladesh. Quest'oggi però, sono stati riscontrati positivi anche i suoi sei coinquilini, anch'essi cittadini bengalesi, e messi già in isolamento. Sono tutti negativi gli altri dipendenti e gestori dello stabilimento, ma, riferisce l'Unità di crisi Covid-19, “devono fare quarantena e procedere a sanificazione dei locali”. È stata inoltre avviata, come si legge sempre sul profilo Facebook della Regione Lazio, un'indagine dalla Asl Roma 3, relativa all'apertura di un drive in in zona Casal Bernocchi.

