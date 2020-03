Coronavirus, a Roma chiusura di parchi e ville cittadine

Il sindaco di Roma Virginia Raggi è pronta a firmare un'ordinanza per la chiusura dei parchi e delle ville cittadine. Si tratta di Villa Pamphili, Villa Lazzaroni, Villa Sciarra, il parco dell'Esquilino, mentre Villa Borghese sarà presidiata dai vigili urbani perché non è recintata. La decisione è maturata dopo la relazione informale dei vigili urbani che ieri hanno registrato pericolosi assembramenti. Queste le parole del sindaco in Assemblea Capitolina: "Abbiamo sentito delle indicazioni contrastanti da parte del governo, con qualche ministro che ha detto che si può anche passeggiare nei parchi, così anche se è una misura dura abbiamo deciso di disporre la chiusura dei parchi. Stiamo lavorando a un'ordinanza per la chiusura di parchi, ville e aree verdi che hanno una recinzione. In quelle non recintate come Villa Borghese andremo a intensificare la presenza degli operatori di polizia locale per evitare assembramenti".