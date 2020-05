Coronavirus / Bar e ristoranti riaprono: le 14 regole (per ora) da osservare per non richiudere

Da lunedì prossimo si potrà tornare a mangiare fuori casa, presso bar e ristoranti. La lista delle norme, filtrate dal protocollo che sarà diffuso a breve anche alla cittadinanza, è però lunghissima. Punto per punto ecco cosa dovranno assicurare i gestori dei locali per poter consentire di mangiare al loro interno. Obblighi naturalmente anche per i clienti:

1) Capienza massima determinata dalle misure di sicurezza: un cliente ogni quattro metri, distanza fra i tavoli di due metri, sedie a norma per il distanziamento

2) Menù monouso o digitali

3) I clienti dovranno utilizzare la mascherina obbligatoriamente. Potranno toglierla solo mentre mangiano.

4) Il personale dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuali, obbligatorio

5) I servizi a buffet non sono permessi

6) È necessaria l'autocertificazione per dimostrare il grado di parentela di due o più clienti allo stesso tavolo

7) Il locale dovrà essere dotato di dispenser di igienizzante

8) Dovrà essere attiva una ventilazione degli aambienti

9) Dovrà essere attivo un ricambio di aria natuale

10) Tavoli, sedie e percorso dei clienti all'interno del locale va igienizzato al termine di ogni servizio

11) In cassa dovranno essere montate delle barriere in plexiglass

12) Vanno favoriti i pagamenti elettronici a discapito delle banconote

13) La distanza di quattro metri può essere elusa dalla possibilità di adottare misure organizzative come, ad esempio, le barriere di plexiglass fra i tavoli

14) Tutti i clienti sono obbligati alla mascherina anche quando vanno in bagno o a pagare

15) Saliere e oliere riutilizzabili sono bandite

16) Posate e stoviglie di diversi clienti non devono mai venire a contatto