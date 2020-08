Coronavirus, Briatore dimesso: ora isolamento a casa della Santanchè

Ha fatto parlare molto il ricovero di Briatore per Covid-19. Oggi l'imprenditore ha lasciato l'Ospedale San Raffaele di Milano, ora trascorrerà l'isolamento domiciliare a casa di Daniele Santanchè. Come riporta Repubblica.it, il patron del Billonaire è arrivato su un'auto scura sotto l'abitazione dell'amica e conterranea, scherzando anche con i giornalisti: "Sto bene, sto bene ma non vi avvicinate che vi attacco di tutto".