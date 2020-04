Coronavirus / Brignano: "I lavoretti di casa aiutano la coppia. Mi chiamavano 'la fresa de tu sorella'"

Per strappare delle risate all'interno di una trasmissione dai temi così importanti, Fabio Fazio questa volta ha chiamato a Che Tempo Che Fa due comici d'eccezione: Enrico Brignano e il Mago Forrest. Proprio Enrico Brignano ha rilasciato alcune dichiarazioni molto simpatiche sui lavori da svolgere in isolamento: "Fare i lavoretti a casa aiuta anche il rapporto di coppia. Se fai tu personalmente il lavoro a casa, la tua donna non ti considera. Se lo fai con il travestimento è meglio: mi vesto da operaio specializzato. Io sono cintura nera di tornio parallela. La fresa la conosco come se fosse una di famiglia. Si può dire che è mia sorella. Infatti tutti mi dicevano 'la fresa di tua sorella'. Per dire la familiarità. Poi io sono isolatissimo. I vicini hanno fatto una petizione e mi hanno mandato via. Ora qui sto bene, l'isolamento nell'isolamento".

