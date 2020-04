Coronavirus / Brusaferro: "Superate l'emergenza la priorità sarà individuare subito gli infetti"

Ospite d'onore per quanto concerne l'argomento coronavirus, all'interno della trasmissione "Che Tempo Che Fa", è stato il presidente dell'Iss, Guido Brusaferro. Queste le sue dichiarazioni sul presente e sul futuro: "Superato questo tipo di emergenza, la sfida è proprio quella di andare ad intercettare precocemente le persone positive, anche quelle con pochi sintomi. Il problema è la performance del test: che ci garantisca quello che noi chiamiamo sensibilità e specificità". Sull'utilità dello studio degli anticorpi dei guariti: "Avere le persone che hanno contratto l'infezione e auspicabilmente hanno sviluppato una memoria immunitaria è uno degli elementi importanti per controllare la diffusione dell'infezione". Un messaggio ai luoghi che costituiscono dei focolai: "Le case di riposo, articolate in varie dimensioni, sono tra gli ambienti più fragili che abbiamo nel nostro Paese. Sono il bersaglio preferito da questo tipo di infezione, il bersaglio che paga il prezzo più alto".

