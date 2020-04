Coronavirus / Burioni: "Fase 2 con mascherine, test e isolamento. Il Covid-19 potrebbe tornare in autunno"

Come ogni domenica sera da Fabio Fazio, all'interno della trasmissione Che Tempo Che Fa, il punto sull'epidemia da Coronavirus di Roberto Burioni: "Dal mio punto di vista, le cose stanno migliorando. Stanno migliorando perché vediamo meno ricoveri, stanno migliorando perché vediamo meno morti. Noi dobbiamo cominciare a pensare alla fase 2, ma alla fase 2 ci dobbiamo preparare: mascherine, test sierologici e per la ricerca del virus e isolamento. Una reazione ad un'epidemia deve essere pronta, immediata. Se si parte tardi si perde. Per la fase 2 non possiamo permetterci di farci prendere di nuovo di sorpresa. Questa volta non sarebbe perdonabile. Penso che un elemento fondamentale nel controllo di qualunque episodio infettivo è la pronta risposta. Bisogna essere pronti se c'è un caso sospetto. Bisogna essere pronti a fare la diagnosi immediatamente". Misure da adottare nei posti di lavoro: "Se un dipendente sta male bisogna essere pronti ad identificarlo, ad isolare lui e isolare i contatti. Subito, altrimenti la fabbrica si ferma. È un guaio per la fabbrica, per i dipendenti e per la società". Il comportamento del virus: "Tutti i virus respiratori che colpiscono l'uomo si attenuano in estate per poi tornare in autunno. Se questo virus si dovesse attenuare verso i mesi caldi, come speriamo, dobbiamo mettere in conto un suo ritorno". Il punto sui test: "È stato autorizzato un test che si fa sulla saliva. Sembra poco, ma sarebbe una rivoluzione. Non sappiamo se sia efficace nella diagnosi, però ci sono buoni segni".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION