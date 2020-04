Coronavirus / Burioni: "Prepariamoci alla convivenza col Covid-19. Tutto esagerato? Meglio eccedere in cautela che..."

Roberto Burioni, ospite questa sera a Che Tempo Che Fa, ha rilasciato dichiarazioni decisamente positive sul ritorno prima o poi alla normalità. Ha però voluto specificare come dalla riapertura allo step finale passerà un medioo lungo periodo di transizione: "Questo virus è apparso sulla Terra poco tempo fa. Stiamo imparando a conoscerlo. Sono molti gli asintomatici che lo trasmettono. In ambienti chiusi può diffondersi in maniera particolarmente efficiente". Sulla paura per cani e gatti: "Sono dati ancora preliminari che dobbiamo prendere con le molle: sembra che gli animali possano essere contagiati. Non sappiamo ancora se gli animali potranno contagiarci. Al momento non c'è evidenza di questo". Sul futuro appunto: "Dobbiamo prepararci ad affrontare una convivenza con questo virus. Potrebbe essere di alcuni mesi, fino a quando non troviamo una cura o un vaccino. Tutti i virus respiratori, che conosciamo fino ad ora, conferiscono un certo grado di immunità. Magari non per tutta la vita, però per un po' di tempo sì. Speriamo che questo virus non faccia eccezioni". Burioni parla poi a chi dice che tutto è troppo esagerato: "È meglio sbagliare eccedendo in cautela, piuttosto che nella direzione opposta". Chiusura sulle mascherine: "Le mascherine devono avere delle specifiche! Altrimenti io mi avvolgo un foulard davanti alla faccia e quella la chiamo mascherina".

