Coronavirus / Calcio, divieto di sputare: la Fifa pensa all'ammonizione

Il calcio prova a ripartire. Il coronavirus ha bloccato il mondo e anche il pallone. Tutte le Federazioni stanno provando a pianificare la ripresa secondo nuove regole. Tra questa ci sarà anche il divieto per i calciatori di sputare sul terreno durante la gara. La FIFA starebbe pensando di attuare alcuni provvedimenti che potrebbero portare anche al cartellino giallo a chi sarà colpevole. Michael D’Hooghe, Presidente della Commissione Medica, ha parlato al 'Telegraph' spiegando: “È una pratica diffusa nel calcio e non è molto igienica, quindi quando si ricomincerà a giocare penso che vada evitata al massimo. La questione è come: forse chi sputa potrebbe essere ammonito. Sputare non è igienico e può essere veicolo di contagio del Coronavirus, visto che la saliva potrebbe rimanere sul campo per ore”. Si spera di tornare a giocare, ma anche il mondo del calcio sarà completamente diverso.