Coronavirus, Castellacci: "Non ha senso allenarsi. In Cina forse giocheranno a maggio"

Anche lo storico ex medico dell'Italia, Enrico Castellacci, ha preso posizione in merito alla querelle sul ritorno in campo. La Lazio era una di quelle società che avrebbe preferito tornare subito in campo (ecco perché), ma i tempi si sono dilatati e il campionato di Serie A rischia di ricominciare a giugno. Castellacci ha trattato l'argomento così ai microfoni di Radio Sportiva: "Parlo con molta franchezza e durezza: ha poco senso voler ricominciare a tutti i costi gli allenamenti, anche frazionandoli e cercando di tutelando i giocatori. Sono comunque un rischio. È tutto fermo, non ha senso etico voler tornare ad allenarsi prima degli altri. Non vedo vicino il ritorno in campo. Chi ha visto portare via le bare da Bergamo non può pensare che il mondo del calcio sia più importante. Non è giusto. In Cina ne stanno uscendo brillantemente ma tuttora gli allenamenti non sono ripresi. La Chinese Super League potrebbe ricominciare a inizio maggio. Adottando delle dure restrizioni ce l'hanno fatta, questo ci dà la speranza che vogliamo".

