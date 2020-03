Coronavirus / Come usare correttamente gel stile Amuchina, mascherine e guanti

L'utilizzo di gel igienizzanti per le mani, stile Amuchina per intenderci, mascherine e guanti, sta naturalmente e giustamente aumentando. Ma come utilizzare il tutto seguendo le corrette modalità? Le mascherine devono coprire naso e bacca e non devono essere toccare senza aver prima igienizzato le mani. Il gel igienizzante è anche per questo importante. Utilizzate poi gli elastici per indossarle. Colori i quali posseggono mascherine professionali noteranno che si adattano direttamente al viso. Chi possiede invece quelle chirurgiche è bene ricordare che sono monouso e durano 4 ore. Se diventano umide anche prima vanno sostituite. Vanno gettate nel cassone dell'indifferenziato. I guanti sono obbligatori sono per gli operatori sanitari e per chi sta a contatto con il pubblico. Il frequente lavaggio delle mani non ha lo stesso valore del gel igienizzante, è bene averne uno. Se non lo avete utilizzare i dispenser nei locali aperti.

