Coronavirus / Confermato il bonus alle P.IVA: da 600 euro a 800 euro per 2 mesi (1+1)

Mentre l'INPS comunica di aver pagato 3,1 milioni di bonus da 600 euro e di avere altri 750 mila bonus in lavorazione, dal governo filtrano conferme sull'aiuto agli autonomi per i mesi di aprile e maggio. Nel nuovo decreto infatti sarà confermato l’aumento da 600 a 800 euro del bonus per lavoratori autonomi, professionisti e cococo e sarà disponibile non solo ad aprile, ma anche a maggio nel caso che l'attività professionale non sia ancora ripresa.

