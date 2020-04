Coronavirus / Cottarelli: "Per il momento non si considerano sussidi alle imprese bensì i prestiti"

Situazione economica, aiuti alle imprese e Recovery Fund. Argomenti importanti dei quali ha parlato, ai microfoni di Rai Due, l'economista Carlo Cottarelli: "Siamo in una situazione eccezionale. C'è stato un crollo dell'attività economica, quindi un crollo della domanda di petrolio e la produzione va avanti per un po' di tempo. Non sanno più dove metterlo questo petrolio. Per quanto riguarda l'Europa, si è confermato il Recovery Fund, il ricovero per la ripresa che dovrebbe finanziarsi con i mitici Recovery bond. Si sa ancora molto poco. Si parla non di miliardi, ma di migliaia di miliardi. Precedentemente gli eurobond tradizionali erano stati proposti per mutualizzare il debito. Aiuti agli imprese? Per ora no visto che non si stanno considerando sussidi ma prestiti".

