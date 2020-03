Coronavirus / Dall'Olanda il primo farmaco specializzato per sconfiggerlo

Il primo farmaco per sconfiggere il Coronavirus è stato messo a punto in Olanda. Un gruppo di ricercatori ha messo infatti a punto un anticorpo monoclonale in gradi di riconoscere la proteina che il Covid-19 utilizza per aggredire le nostre cellule. Lo stesso gruppo di ricercatori ha dichiarato che serviranno comunque alcuni mesi affinché il medicinale risulti disponibile. Si passa infatti ora alla sperimentazione che dovrà dare specifiche risposte in termini di effetti collaterali ed efficacia.

