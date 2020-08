Coronavirus, due casi positivi nella Real Sociedad: il comunicato del club

Nuovi casi di positività al Coronavirus in Spagna. Questa volta si tratta di due membri della squadra della Real Sociedad. La notizia è stata data dallo stesso club sui propri canali ufficiali: "I membri della prima squadra, oltre agli allenatori e agli impiegati del club, sono stati sottoposti ai test sierologici come indica il protocollo della Liga prima dell'inizio degli allenamenti di precampionato. Tra i risultati di questa prova, ci sono due positivi, isolati nei propri domicili e che saranno sottoposti a nuovi test nei prossimi giorni. I casi sono stati comunicati alle autorità sanitarie competenti. Gli allenamenti della squadra sono iniziati in forma individuale. Dopodiché, si realizzeranno nuove prove a tutti i negativi il prossimo lunedì".

