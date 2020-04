Coronavirus / Europa, Von der Leyen: "Forse anziani in isolamento fino alla fine del 2020"

Il presidente della Commissione UE, Ursula Von der Leyen, è tornata a parlare delle misure di contenimento per l'epidemia da coronavirus fino alla fine dell'anno. In particolar modo la libertà per la popolazione anziana potrebbe tardare ad arrivare e di molto: "Le persone anziane potrebbero dover restare in isolamento fino alla fine del 2020 per evitare ogni riscio. So che è difficile e l'isolamento è un peso, ma è questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e soprattutto pazienti. Auspico che nel mentre arrivi un vaccino per il Covid-19". A chi vorrà prenotare le vacanze estive poi l'altro messaggio: "Consiglio di aspettare, non ci sono previsioni affidabili per luglio e agosto".

