Coronavirus / Fase 2, Di Bella anticipa il discorso di Conte: "I negozi non saranno riaperti"

Antonio Di Bella, direttore di Rai News, è intervenuto ai microfoni di Fabio Fazio su Rai 2 per fornire alcune anticipazioni sul discorso del premier Conte delle 20.20: "Nessuna riapertura dei negozi, per i quali la data ipotetica è quella del 15 maggio. Restano chiusi barbieri, parrucchieri e negozi di estetica. Queste categoria riapriranno forse a giugno, ma non è certo. Ci sarà possibilità di movimento nelle regioni, ma solo all'interno di esse. Non è un liberi tutti, ce lo aspettavamo".

