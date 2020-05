Coronavirus / Fase 2, i ristoranti riapriranno dal 18 maggio: c'è il protocollo. Fra distanze e addio ai menù...

I ristoranti, in alcune regioni, potranno riaprire dal 18 maggio. Questo filtra dall'ultimo verbale del Cts in merito alla fase 2. Sono state anche protocollate le novità. Il plexiglass non sembra, come anticipato, obbligatorio. Saranno i tavoli a dover distanziare le persone con oltre due metri fra ogni avventore. Sarà introdotto l'obbligo di mascherina per recarsi in bagno o andare in cassa. Su ogni tavolo sarà poi obbligatoria la presenza del gel igienizzante. Si potrà andare al ristorante solo con la prenotazione, addio al vecchio: "scusi c'è posto?". Rivoluzione per i menù: l'uso sarà vietato. Potrebbero essere veicoli di contagio.