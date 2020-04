Coronavirus / Fra riaperture, fase 2 e fase 3: gli stadi chiusi fino a Natale (almeno)

Il governo continua a studiare una possibile calendarizzazione delle riaperture nella fase 2 prima e in quella 3 poi. Date che si susseguono, a partire dal mese di maggio, nei 90 giorni successivi a scaglioni di circa 2 settimane. Fuori da tutto, per ora, alcuni settori come quello delle discoteche. Anche il calcio, come del resto tutti gli sport aventi impianti sportivi, pagherà dazio. Senza condizionali. La pandemia da coronavirus è un pericolo che sarà annientato solo grazie al vaccino, prima si dovrà optare per una forzata convivenza che riduca al minimo il rischio di rimbalzo. Se le partite a porte chiuse sono il futuro a breve della Serie A, lo saranno in realtà anche a lungo termine. I tifosi, prima di poter tornare ad occupare i loro posti sulle tribune, dovranno attendere almeno 8 mesi nella migliore delle ipotesi: Natale 2020.

