Coronavirus, Giggs e Gary Neville mettono a disposizione due hotel

In questa emergenza mondiale legata al coronavirus ci sono dei gesti che meritano degli applausi. L'ultimo è quello di Gary Neville e Ryan Giggs che, come dichiarato dalla stampa inglese, metteranno a disposizione due alberghi di loro proprietà a Manchester. L'Hotel Football e lo Stock Exchange da domenica saranno chiusi al pubblico e resi disponibili gratuitamente ai medici impegnati nella battaglia per un totale di 176 posti letto. Le prime parole di Neville: "Tutta la nostra industria deve mostrare solidarietà, non solo per il nostro personale in questi tempi incerti, ma ovviamente per coloro che hanno maggiormente bisogno di un alloggio nei prossimi mesi. Le strutture alberghiere funzioneranno gratuitamente e verranno gestite normalmente dal nostro personale".