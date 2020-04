Coronavirus / Hong Kong riapre tutto dopo 2 mesi e il contagio riparte: dietrofront, si chiude

Hong Kong si chiude nuovamente a riccio per contrastare l'epidemia da Coronavirus. Nel piccolo stato asiatico, dopo due mesi di lockdown totale, dal 15 marzo i cittadini erano tornati alla vita quotidiana. Dai mezzi pubblici alle passeggiate, dall'entrare nei bar e nei ristoranti. Il virus però, evidentemente ancora in circolazione, ha ripreso a diffondersi. Dietrofront deciso del Governo con la chiusura nuovamente di tutti gli aeroporti, anche solo per fare scalo. Con 65 casi in 24 ore Hong Kong sta per tornare nell'incubo del lockdown.

