Coronavirus, i quartieri di Roma più colpiti: la situazione nella Capitale

Dopo l'aggiornamento di ieri della Protezione Civile, salgono a 1511 i casi accertati di Coronavirus nella città di Roma. E' Torre Angela al momento il quartiere più colpito, con 45 contagi. Segue il centro storico con 41, Trieste con 40, Colli Portuensi con 37, Nomentano 36, Tuscolano 35, Centocelle e Ostia 31.

Primavalle, Medaglie d'Oro, Don Bosco ed Esquilino contano 26 casi di Covid-19, mentre Salario, Gianicolense e Garbatella si fermano a 25 positivi. Torrino 22, Farnesina, Portuense e Vallerano 21.Sotto i 20 casi si trovano Borghesiana, Val Melaina, Tor Pignattara, Alessandrino, Prati, Labaro, Tor Marancia: tutti con tassi di incidenza medio bassi, in fascia gialla.

I QUARTIERI CON ZERO CASI: Un'importante porzione del territorio di Roma non è stata colpita neanche da un caso di Coronavirus. Zero casi nelle zone limitrofe a Villa Borghese e Villa Pamphili. Zero casi anche sull'Appia Antica, Prima Porta, Grottarossa, Tor di Valle, Castel Romano, Santa Palomba, Castel Porziano, Tor Fiscale e Ciampino.