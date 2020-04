Coronavirus / Il climatologo Mercalli: "Che sia la volta buona per l'economia sostenibile"

Come ogni domenica sera, ai microfoni di Che Tempo Che Fa, tanti ospiti da Fabio Fazio per parlare di Coronavirus e argomenti ad esso legati. È il caso del climatologo Luca Mercalli: "Che sia questa la volta buona per riuscire ad utilizzare la dura lezione che il virus ci sta dando e tentare di rifondare un'economia una società che non sia in conflitto così aperto con le risorse naturali. Esistono dei progetti di economia alternativa però bisogna assolutamente investirci sopra. Abbiamo pochissimo tempo per evitare la situazione più grave. Il processo è già in atto. L'accordo di Parigi ci lascia ancora aperto questo spiraglio, la scelta tra un mondo che si scalda di 6° a fine secolo e un mondo che si scalda solo tra 2/3°".

