Coronavirus, in campo anche Federer: "Aiutiamoci a vicenda"

Roger Federer ha subito voluto far sentire la sua voce sul coronavirus chiamato in causa dal consigliere Federale svizzero Alain Berset, che ha lanciato una campagna sui social in stile "ice bucket challenge" su come proteggersi dal coronavirus. In alcune story pubblicate su Instagram il campione di tennis ha sottolineato l`importanza di restare tutti a casa, come anche lui sta facendo da diversi giorni. "La situazione è molto seria - ha detto Federer - quindi è importante aiutarsi a vicenda ed in particolare proteggere gli anziani, che sono la categoria più a rischio".