Coronavirus in Cina, il presidente Xi sapeva tutto dal 7 gennaio

Il presidente cinese Xi Jinping era informato dell'epidemia del coronavirus molto prima che il tema diventasse di dominio pubblico. Addirittura chiese alle autorità locali un'azione per cercare di impedire la diffusione di massa. Al contrario però le autorità di Wuhan non avrebbero intrapreso un'azione decisa, confermando per il 18 gennaio il banchetto di massa con 40 mila famiglie, nel tentativo di raggiungere il Guinness dei primati. Come riporta repubblica.it, in un discorso del 3 febbraio scorso il presidente affermava di aver dato ordini sul contenimento dell'epidemia Covid-19 già il 7 gennaio scorso.