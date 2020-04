Coronavirus, in Olanda: due risoluzioni del Parlamento anti-Eurobond

Oggi alle 17 riprenderanno i lavori dell'Eurogruppo sulle obbligazioni europee contro la crisi da coronavirus. Nel frattempo il Parlamento olandese ha approvato due risoluzioni che invitano il governo a non accettare gli Eurobond e a mantenere le condizionalità sul Mes. Le mozioni, presentate dal partito anti-europeo Forum per la democrazia e da una formazione trasversale di deputati, non sono vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo.