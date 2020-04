Coronavirus, l'Udinese sta con gli abbonati: spesa a casa per gli over 65

In settimane in cui le disposizioni governative ci invitano a rimanere a casa, salvo esigenze di primaria necessità quale l'approvvigionamento alimentare, Udinese e Despar hanno deciso di agire insieme per promuovere e supportare il servizio di assistenza dei volontari di italianiacasa.com, così da renderlo ancora più facile da usufruire anche per le abbonate e gli abbonati bianconeri over 65. Il servizio "Spesa a casa" permetterà di evitare eventuali rischi per le fasce d'età maggiormente colpite dall'emergenza Coronavirus e, al tempo stesso, fornire un servizio logistico di primaria necessità come quello della spesa da ricevere comodamente a domicilio, centellinando, in questo modo, ulteriormente gli spostamenti e le difficoltà ad essi connesse. "In questo momento di difficoltà senza precedenti - commenta il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino - abbiamo voluto fare la nostra parte in maniera trasversale, mettendo in campo una serie di iniziative rivolte ai nostri partner e abbonati, partendo dai bambini coinvolti in Udinese Junior Club e arrivando, adesso, ad abbonate e abbonati bianconeri over 65. Sappiamo che dobbiamo, ora più che mai, fare squadra e ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti".