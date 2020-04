Coronavirus / La Francia contro l'Olanda: "Assurdo che blocchi l'Europa"

L'Eurogruppo non è riuscito nella giornata di ieri ad accordarsi sulla strategia che dovrebbe permettere all'Unione di far fronte alla crisi economica data dal coronavirus. Con la posizione della Germania che si è ammorbidita grazie anche alla mediazione della Francia, sono proprio i transalpini adesso a puntare il dito contro l'unico paese che sta facendo muro, l'Olanda. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parla così al piccolo stato nordico: "L'accordo è bloccato soltanto dall'Olanda. Una posizione controproducente, incomprensibile, che non può durare. Pensare a un fallimento è impensabile".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION