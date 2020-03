Coronavirus / La Regione Emilia-Romagna limita biciclette e passeggiate

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di limite ancor più la potenziale aggregazione e il movimento. Con l'ordinanza emessa poco fa, l'Emilia-Romagna chiude, come avevano già fatto in altri luoghi d'Italia, parchi e giardini pubblici. Non solo, permette l'uso della bicicletta o il muoversi a piedi unicamente per lavoro, salute o acquisti alimentari. Anche le uscite con animali di compagnia sono "permesse unicamente in prossimità della propria abitazione". Anche altre Regioni stanno pensando di copiare l'ordinanza ed allargare la stretta a runner, ciclisti e passeggiate.

