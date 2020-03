Coronavirus, l’Atalanta ci ripensa: prolungata la quarantena

AGGIORNAMENTO 18:35 - Dopo l'ufficialità dei contagi dei giocatori del Valencia, i primi della Liga, l'Atalanta, ultima squadra ad aver affrontato gli spagnoli in Champions League, ha deciso di prolungare la quarantena: "A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta comunica che sono stati confermati la forma dell'isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia" si legge sul sito dei nerazzurri.

Forse il pallone tornerà a rotolare su qualche campo di allenamento della Serie A. Potrebbe già farlo domani sul terreno verde dell’Atalanta. Nonostante squadre in auto-isolamento, giocatori positivi e un clima ancora molto difficile, i ragazzi di Gasperini torneranno ad allenarsi da lunedì. La sede di Zingonia è blindata, assenti anche le persone che ci lavorano. Mercoledì dovrebbero tornare ad allenarsi Napoli, Parma e Roma. Giovedì il Bologna. E la Lazio? Tutto fermo sino al 21, nuovi aggiornamenti da parte di Inzaghi verranno comunicati in settimana.

Pubblicato alle 10:30 il 15/03