Coronavirus Lazio, D'Amato: "Usare mascherina o si dovrà richiudere"

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha rivolto un appello alla responsabilità nella lotta al coronavirus. Dopo i numeri degli ultimi giorni e l'abbassamento della media d'età dei contagiati, l'assessore ha usato parole forti: "Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna".