Coronavirus, le dieci regole da seguire per minimizzare il rischio contagio

Prosegue il lavoro delle istituzioni per contenere il contagio da coronavirus, arrivato in Italia e "stabilitosi" per ora nel nord a causa di due focolai. Ma al di là dei provvedimenti e delle ordinanze, ciò che davvero sarà fondamentale in questa situazione sono la collaborazione e l'impegno dei cittadini. Per questo il Ministero della Salute ha diramato un elenco di dieci regole basilari ma che potrebbero fare la differenza nell'evitare il diffondersi del virus. Ecco la lista completa:

1) Lavati spesso le mani

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7) Usa la maschera solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8) I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

10) Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni