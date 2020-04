Coronavirus / Meluzzi con Montagnier e Tarro contro Burioni: "Rivelazione comica dell'anno"

Roberto Burioni continua a far discutere per le sue ospitate in tv e le sue dichiarazioni sul coronavirus. L'ultimo, in ordine di tempo, a rifirargli una sonora stoccata è stato il Professor Meluzzi, che si è schierato al fianco di Montagnier e Tarro, imputando a Burioni troppi cambi di direzione: "Chiamare Burioni la scienza è come sparare sulla Croce Rossa, l’altro giorno mi hanno chiesto “lei da che parte sta tra Tarro e Burioni?”, confrontare Burioni con Tarro, sarebbe come confrontare me con Cesare Lombroso. Burioni è uno dei personaggi più sorprendenti della comicità italiana, è riuscito a dire cose opposte tra di loro nel giro di poche ore, di pochi minuti, vantandosene. Lui, Fazio e la Littizzetto potrebbero fare un trio comico, come Solenghi-Marchesini-Lopez", ha dichiarato ai microfoni di Non è La Radio.

