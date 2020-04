Coronavirus / Merkel insiste: "Eurobond via sbagliata. Su Italia e Spagna..."

Angela Merkel è intervenuta alla presidenza della Cdu, il suo partito. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca la cancelliera ha risposto a una domanda sugli eurobond, indicandoli come la "la via sbagliata" per affrontare l'impatto economico della crisi da coronavirus. Ha aggiunto inoltre che nel dibattito sugli aiuti ai paesi più colpiti dal coronavirus si devono considerare le conseguenze sull'Unione Europea. Per questo motivo Merkel ha affermato che il governo tedesco dovrebbe concentrarsi sugli ambiti "centrali" dell'economia, invece di fare sempre "nuove promesse". In conclusione ha detto che "se anche gli artisti devono essere salvati con i soldi dei contribuenti", paesi come Spagna e Italia se lo annoteranno per affermare che evidentemente la Germania "ha soldi a sufficienza" per fare nuove richieste. Tatticismi in vista del Consiglio Europeo del 23 aprile. Tatticismi in un periodo in cui in Italia e in tutta Europa si contano migliaia di morti.