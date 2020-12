Coronavirus / Ministro Sanità Gran Bretagna: "Scoperto nuovo Covid, già 1000 casi"

Il Ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha dichiarato che la seconda ondata del Covid-19, con una diffusione così rapida, potrebbe essere legata al "nuovo virus" in circolazione. Una variante del Covid-19 che il Ministro Hancock però giudica comunque nel mirino dei vaccini già in circolazione: "La nuova variante è stata identificata. Il nuovo virus potrebbe essere il responsabile della diffusione più rapida della malattia. Nulla al momento suggerisce che questa variante abbia causato delle patologie peggiori del virus originario o che i vaccini già esistenti non siano più efficaci". Circa 1000 i casi della nuova variante del Covid registrati da 60 autorità locali della Gran Bretagna, in particolare nel sud dell'Inghilterra, che hanno spinto Londra verso un nuovo lockdown.