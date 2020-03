Coronavirus, notizie in tempo reale su Lalaziosiamonoi.it

Mai avremmo pensato di mettere la Lazio in secondo piano. E non lo faremo neanche questa volta. Ma in un momento come questo, di profonda emergenza sanitaria, la nostra redazione cercherà di tenere informati i lettori in tempo reale sulle situazioni che riguardano la diffusione del Covid-19. Per questo motivo, oltre a seguire il mondo biancoceleste 24 ore su 24, pubblicheremo contenuti relativi al problema Coronavirus, in ambito sportivo e non. Vista la richiesta da parte degli utenti, il nostro compito sarà quello di informare il pubblico a 360 gradi, rimanendo nei confini stabiliti dal diritto di cronaca. Al contempo, come sempre fatto, continueremo ad aggiornarvi in merito alla Lazio, con news, interviste e contenuti esclusivi. Grazie a tutti dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it.