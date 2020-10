Coronavirus / Nuovo positivo nello Spezia: si tratta di Giulio Maggiore

Continuano i problemi in Serie A a causa del Coronavirus. Dopo Marchizza, lo Spezia perde anche Giulio Maggiore per la sua positività al virus pandemico riscontrata oggi dopo il giro di test effettuati. La stessa società ligure ha comunicato la notizia con una nota ufficiale: "Lo Spezia Calcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio Maggiore, in isolamento fiduciario fin dal suo rientro alla Spezia dal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esito positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del Club dal termine della partita con il Milan del 04 ottobre scorso, dovrà sostenere ora un periodo di quarantena, come sancito dai protocolli sanitari nazionali".

