Coronavirus / Partono i test su 5 vaccini in Italia: la biotech Takis ha il via libera

La ricerca di un vaccino per il Covid-19 prosegue. In Italia si cerca di stare al passo con gli altri paesi e all'ANSA è arrivato l'annuncio dell'amministratore delegato della biotech Takis in merito ai test preclinici di 5 vaccini: “Al momento la nostra collaborazione principale è con lo Spallanzani di Roma che condurrà esperimenti sulle cellule per verificare la capacità del vaccino di bloccare la replicazione del virus. E grazie a questa partnership contiamo di individuare quale tra questi 5 vaccini sarà quello più efficace in grado di continuare nell’iter successivo. Un percorso comunque lungo che potrà arrivare alla sperimentazione sull’uomo non prima della fine dell’anno” , ha dichiarato Luigi Aurisicchio. I test sono stati autorizzati dal Ministero della Salute e prevedono una prima iniezione sui topi seguita da un richiamo.

