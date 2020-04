Coronavirus / Patuanelli: "Fase 2, lo Stato dovrà accompagnare l'imprenditore nel percorso di sicurezza"

Ai microfoni di Fabio Fazio, nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, è intervenuto il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Con lui si è affrontato naturalmente il lockdown dal punto di vista delle conseguenze economiche per il paese: "Non tutte le attività produttive hanno avuto il lockdown. Ci sono dei settori produttivi che hanno continuato a produrre. Questo non ha generato contagi. Non metterò mai gli imprenditori, dal più piccolo lavoratore autonomo alla più grande impresa nelle condizioni di dire 'fate voi e noi controlliamo e basta'. Dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza, loro e i dipendenti. È lo Stato che deve accompagnare l'imprenditore in questo percorso di sicurezza nei confronti dei cittadini, perché alla fine siamo tutti esseri umani che rischiano la loro vita per la pandemia". Argomento vacanze tornato d'attualità: "È chiaro che se le condizioni sanitarie non consentiranno ai nostri concittadini di andare in vacanza dovremo dire che non si può fare". Le trattative con l'Europa per i coronabond: "Il Presidente del Consiglio sta facendo una trattativa molto forte in Europa, perché l'Europa dia al nostro Paese tutti gli strumenti di cui ha bisogno per affrontare questa grandissima crisi, soprattutto economica. Sono certo che quella trattativa in Europa si chiuderà nel miglior modo possibile e avremo tutti gli strumenti per affrontare la crisi".

