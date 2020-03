Coronavirus, Prandelli: "Ho perso tanti amici. Che il calcio passi in secondo piano!"

Da questo momento di emergenza il calcio non è rimasto illeso. Ai microfoni di TMW, Prandelli ha detto la sua su quelle che sono le priorità: "Ho perso tanti amici in questi giorni, gente che ha fatto parte della mia vita in modo importante. Il calcio deve passare in secondo piano. In questo momento non si può e non si deve parlare di partite o altro. Questa è l’ora degli investimenti sulla ricerca, sugli ospedali, sulle scuole, sulla natura".

