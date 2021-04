Coronavirus | Riaperture cinema e teatri: le 9 regole per il "sì" del Cts

La riapertura di cinema e teatri sarà involata a molteplici regole, come previsto tra l'altro per tantissime altre categorie. La speranza di tornare ad aprire cinema e teatri a maggio c'è, ma di seguito andiamo a vedere tutte quelle regole che il Cts chiede siano attuate da protocollo, pena l'impossibilità di concere il via libera:

1) La capirenza è fissata in percentuale sulla metratura delle sale

2) Non si possono superare i 200 spettatori

3) Lo sforamento dei 200 spettatori è previsto solo nel caso siano attuate le seguenti disposizioni: l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2; la presentazione di un certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; la certificazione di aver ricevuto la vaccinazione per tutti gli spettatori.

4) L'entrata e l'uscita devono essere separate

5) Prenotazioni online

6) I posti a sedere devono prevedere almeno 1 metro di distanziamento sia laterale, sia frontale

7) La misura di distanziamento si può eludere in presenza di nuclei familiari conviventi

8) La misura di distanziamento si può eludere anche in presenza di non conviventi con la presenza di divisori in plexiglas tra uno spettatore e l'altro

9) Indumenti e oggetti riposti nel guardaroba devono essere sigillati in sacchetti porta abiti