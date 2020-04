Coronavirus / Roma, alla Metro S.Giovanni si testano le nuove norme: massimo 30 passeggeri ogni 3 minuti

Sono iniziati a Roma i primi test per monitorare gli accessi alla metropolitana, accessi che ricordiamo saranno a numero chiuso. La prima sperimentazione è partita quest'oggi presso la fermata San Giovanni, intersezione fra Metro A e Metro C. I passeggeri possono entrare unicamente da un varco a loro adibito, così come possono uscire unicamente da un altro, esclusivo per abbandonare la stazione. L'entrata dei passeggeri consentita in virtù delle norme anti-contagio è di 30 passeggeri ogni 3 minuti. Sulle banchine all'interno sono stati posti dei cerchi blu all'interno del quale la persona può sostare in attesa del convoglio. I cerchi sono a distanza di legge. È vietato abbandonarli. Se il treno raggiunge la capienza massima di 150 passeggeri non può accoglierne nessuno.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION