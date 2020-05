Coronavirus / Roma, farmacia vendeva mascherina a 0,60 cent solo dietro spesa di 15 euro: il blitz

Blitz a Roma degli agenti di polizia in una nota farmacia di via Giorgio Scalia. Attirati da un cartello che recitava, in bella mostra, come l'acquisto delle mascherine a 0,60 cent fosse subordinato a una spesa minima di 15 euro, gli agenti si sono mossi per controllare se effettivamente fosse così. Fingendosi uno dei clienti un agente si è così recato alla cassa per chiedere unicamente una mascherina e dinanzi alle rimostranze della farmacista ha quindi poi invitato i colleghi ad entrare. Identificato, oltre alla donna, anche l'amministratore unico della società. Gli agenti hanno denunciato i due per manovre speculative su merci finalizzate ad eludere le disposizioni del Commissariato straordinario del dipartimento Protezione civile.