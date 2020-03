Coronavirus, si ferma la Ledesma Academy: "Ci ritroveremo con più gioia di prima" - FT

L'Italia è alle prese con l'emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri, Giuseppe Conte ha comunicato la firma del nuovo decreto, che estende la 'zona protetta' all'intero territorio della penisola. Oltre al campionato di Serie A, dunque, si sono fermate tutte le attività sportive. Anche la Ledesma Academy, la scuola calcio dell'ex calciatore della Lazio, è stata costretta a fermarsi. La decisione è stata accompagnata dal post social dell'argentino: "È brutto vedere i campi vuoti, e non sentire le voci dei mister e dei bambini, non poter riunire il mio prezioso staff nè prendere un caffè insieme. Dobbiamo farlo, proprio perché ci vogliamo bene e la nostra forza è stata da sempre la grande unione. La famiglia della Ledesma Academy resta a casa per ritrovarsi con più gioia di prima".