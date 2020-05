Coronavirus, tutti i casi di positività in Serie A: il punto su ogni squadra

In attesa che il Governo dia il via libera per riprendere gli allenamenti di gruppo, le squadre di Serie A hanno cominciato a convocare i propri giocatori per effettuare i primi tamponi e test sierologici. C'è da capire se ci sono le condizioni sanitarie per poter riprendere definitivamente l'attività sportiva. In casa Lazio sono già scattati i primi test e, al momento, non si registrano casi di positività. Ma, come riporta la rassegna di Radiosei, non si può dire lo stesso degli altri 19 club. Andiamo a vedere la situazione squadra per squadra:

ATALANTA: Sportiello definitivamente negativo. Non si registrano nuovi contagi.

BOLOGNA: Prossima settimana verranno effettuati i tamponi.

BRESCIA: Visite d'idoneità. Niente allenamenti per il momento.

CAGLIARI: Lunedì verranno effettuati tamponi e test sierologici.

FIORENTINA: Dopo i 12 contagiati di marzo tra calciatori e dipendenti, ora risultano altri 6 casi positivi. Ieri sono iniziati i test.

GENOA: Da lunedì scattano gli esami, ma non si riprende prima del protocolla sanitario definitivo.

INTER: Nessun contagiato. Test effettuati: tutti con esito negativo.

JUVENTUS: Dopo i casi Matuidi, Rugani e Dybala (guariti), nessun altro positivo. Intera squadra sottoposta a nuovo tampone: tutti risultati negativi

LAZIO: Oggi è previsto il secondo turno di test sierologici. Nessun positivo al momento

LECCE: Nessun contagiato.

MILAN: Ieri il presidente Scaroni ha detto che c'è "qualche contagiato in via di guarigione", ma non si conoscono i nomi nè il numero esatto

NAPOLI: L'esito del tampone è atteso per oggi.

PARMA: Nessun test. si attende l'ok per gli allenamenti di gruppo.

ROMA: Test effettuati. Nessun giocatore risultato positivo.

SAMPDORIA: A marzo erano 8 i casi. Oggi sono 3: due nuovi e un recidivo. Non si conoscono i nomi.

SASSUOLO: Nessun tampone o test.

SPAL: Nessun tampone o test, ripresa degli allenamenti da decidere in attesa del protocollo.

TORINO: Un giocatore contagiato. Non si conosce l'identità.

UDINESE: Nessun positivo.

VERONA: Dopo Zaccagni a marzo, nessun nuovo positivo.