Coronavirus / Tutti in casa fino al 3 maggio: controlli su consumi, posti di blocco e droni

È atteso per oggi il nuovo decreto del presidente del Consiglio. Il 14 aprile ci sarà la riaperture di librerie e cartoleria, aziende per la fabbricazione di macchine agricole, quelle che essiccano e lavorano il legno, le imprese di silvicoltura. C'è ancora da valutare il settore dei negozi di abbigliamento per neonati. La stretta sui cittadini chiusi in casa continuerà invece fino al 3 maggio compreso con anziani e persone più a rischio che sicuramente saranno in isolamento ancora più a lungo. Gli scienziati esortano ad adottare questa linea, e magari a rinviare ancora la fine del lockdown, fin quando l'indice R0 non sarà stabilmente sotto la soglia dell'1. Insomma secondo gli esperti bisogna tener duro ancora per altri 25 giorni almeno, saltando in questo modo tutti i ponti. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno suggerito infatti che potessero rivelarsi un veicolo del virus. Per evitare di raggiungere seconde case saranno così controllate le strade con posti di blocco e droni e i consumi delle stesse abitazioni. Tecnici e scienziati avvertono in ogni caso i cittadini: non si passerà dal lockdown alla libertà in un batter d'occhio, quando sarà.

