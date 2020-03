Coronavirus / Zingaretti (Pd) positivo al COVID-19: "Dovrò rimanere a casa"

La politica non è immune dal contagio da COVID-19. Anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è costretto a limitare i propri spostamente e chiudersi in casa: è risultato positivo al tampone. Lo ha annunciato egli stesso comn un videomessaggio: "Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto". Intanto Malta ha annunciato il primo caso: una 12enne di rientro da Roma per la quale si cerca di ricostruire gli spostamenti.

